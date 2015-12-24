ВР із запізненням відкрила засідання, до сесійної зали прибули члени уряду на чолі з Яценюком (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво парламенту увійшло до сесійної зали вчасно, проте у залі перебувало дуже мало депутатів, то ж пройшов деякий час, доки вони зібралися.

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Тим часом, біля президії парламенту відбувалося спілкування Яценюка з першим заступником лідера фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігорем Кононенком та депутатом від цієї фракції, головою Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною. Також з нею спілкувалася і міністр фінансів Наталія Яресько.

Як відомо, сьогодні парламент має розглянути законопроект про держаний бюджет України на 2016 рік.