Сьогодні почнуть призначення командувача Сил спеціального призначення

Сьогодні відбудеться атестаційна комісія Генерального Штабу України на призначення на посаду командувача Силами спеціальних операцій України (ССО), про це, на своїй сторінці у ФБ повіодомила народний депутат, член фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Ірина Фріз.

Вона також зазначила, що у п’ятницю 25 грудня відбудеться аналогічна атестаційна комісія Міністерства оборони України.

За словами Ірини Фріз одним з кандидатів на посаду командувача ССО є начальник Управління Спеціальних операцій Генерального Штабу України полковник Сергій Кривонос.

Народний депутат висловила переконання, що Кривонос фактично єдина кандидатура, що має не тільки досвід проведення спеціальних операцій, але й бачення створення цієї структури, що відповідає стандартам НАТО.

“Разом з полковником Сергієм Кривоносом я брала участь у роботі щодо розробки та підготовки законодавчої бази ССО, варіанту концепції їх функціонування та численних консультаціях з нашими західними партнерами з цього питання, і впевнена, що саме ця кандидатура є безкомпромісною для призначення на посаду командуючого ССО”, - підкреслила Ірина Фріз.

“Таку ж думку поділяють й військовослужбовці СпН з якими я мала зустрічі, колишні офіцери спецназу, волонтери та майже півсотні народних депутатів”, - наголосила Фріз.