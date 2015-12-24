Сьогодні почнуть призначення командувача Сил спеціального призначення
Сьогодні комісія Генштабу ЗСУ прийме рішення про призначення командувача Сил спеціального призначення
Сьогодні відбудеться атестаційна комісія Генерального Штабу України на призначення на посаду командувача Силами спеціальних операцій України (ССО), про це, на своїй сторінці у ФБ повіодомила народний депутат, член фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Ірина Фріз.
Вона також зазначила, що у п’ятницю 25 грудня відбудеться аналогічна атестаційна комісія Міністерства оборони України.
За словами Ірини Фріз одним з кандидатів на посаду командувача ССО є начальник Управління Спеціальних операцій Генерального Штабу України полковник Сергій Кривонос.
Народний депутат висловила переконання, що Кривонос фактично єдина кандидатура, що має не тільки досвід проведення спеціальних операцій, але й бачення створення цієї структури, що відповідає стандартам НАТО.
“Разом з полковником Сергієм Кривоносом я брала участь у роботі щодо розробки та підготовки законодавчої бази ССО, варіанту концепції їх функціонування та численних консультаціях з нашими західними партнерами з цього питання, і впевнена, що саме ця кандидатура є безкомпромісною для призначення на посаду командуючого ССО”, - підкреслила Ірина Фріз.
“Таку ж думку поділяють й військовослужбовці СпН з якими я мала зустрічі, колишні офіцери спецназу, волонтери та майже півсотні народних депутатів”, - наголосила Фріз.