У Росії запевняють, що "ДНР" і "ЛНР" збираються "повернутися" в Україну

Про це йдеться в доповіді Центру політичної кон'юнктури РФ, який був представлений на круглому столі "Мінські домовленості. Підсумки - 2015", повідомляє ТАСС.

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На думку авторів документа, незважаючи на намір "реінтегруватися" в Україну, бойовики можуть провести вибори в регіоні за своїм "законами", якщо Україна "дасть привід".

"Ніяких змін позиції в даний час не передбачається. При цьому республіки будуть визнавати значимість Мінських угод", - зазначили в Центрі політичної кон'юнктури РФ.