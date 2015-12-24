У Росії запевняють, що "ДНР" і "ЛНР" збираються "повернутися" в Україну
11:07, 24 грудня 2015Політика
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Терористичні "ДНР" і "ЛНР" зберігають намір про "реінтеграцію" до складу України, незважаючи на звинувачення на адресу української сторони у невиконанні ряду пунктів Мінських угод.
REUTERS
Про це йдеться в доповіді Центру політичної кон'юнктури РФ, який був представлений на круглому столі "Мінські домовленості. Підсумки - 2015", повідомляє ТАСС.
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На думку авторів документа, незважаючи на намір "реінтегруватися" в Україну, бойовики можуть провести вибори в регіоні за своїм "законами", якщо Україна "дасть привід".
"Ніяких змін позиції в даний час не передбачається. При цьому республіки будуть визнавати значимість Мінських угод", - зазначили в Центрі політичної кон'юнктури РФ.
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