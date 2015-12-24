Корбана повторно госпіталізували

Про це журналістам повідомила головний лікар медичного центру «Клініка сімейної медицини» Людмила Лєснічук.

«Загострення хвороби обумовлене стресом, який сьогодні пережив пацієнт», – пояснила лікар. Також вона розповіла про ключові дослідження, які має пройти Геннадій Корбан за вимогами судмедекспертизи. «У переліку судмедекспертизи є такі дослідження: електрокардіограма, ультразвукове дослідження серця, коронарографія, ангіографія судин шиї, магнітно-резонансна томографія головного мозку», – сказала Людмила Лєснічук.

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Лікар наголосила, що МРТ провести неможливо, оскільки на тілі у пацієнта є електронний засіб контролю. «Перебувати з такими металевими предметами в апараті МРТ категорично заборонено, оскільки це може завдати дуже серйозної шкоди здоров’ю пацієнта та вивести з ладу апаратуру», – зазначила Людмила Лєснічук. З цієї ж причини неможливе й проведення ангіографії. Так, минулого разу під час дослідження електронний браслет вже спричинив збій у роботі діагностичного обладнання.

За рекомендацією медика, коронарографію також краще не проводити, бо ця процедура вимагає введення катетерів у коронарну артерію серця, що є вкрай небезпечним на тлі загостреної ішемічної хвороби. Крім того, необхідне ще й введення контрастної речовини, а це суттєвий ризик для печінки та нирок пацієнта, адже у Геннадія Корбана наразі спостерігається порушення функціонування цих органів.

Нагадаємо, що суддя Печерського районного суду Києва під час засідання, яке відбувалося 18 грудня, навіть не розглянув клопотання захисників Геннадія Корбана про зняття електронного браслета на час проведення необхідних медичних досліджень. Такі дії унеможливлюють встановлення точного діагнозу лідера УКРОПу задля призначення ефективного лікування.