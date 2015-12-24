Рада продовжила вечірнє засідання, воно має завершитися прийняттям бюджету-2016
23:13, 24 грудня 2015Політика
533 0оновлено
У залі присутні 302 депутати.
Рада продовжила вечірнє засідання / УНІАН
Верховна Рада України після перерви продовжила вечірнє пленарне засідання у четвер, 24 грудня.
Читайте також"Самопоміч" голосуватиме за бюджет 2016 року - Березюк
Зараз депутати розглядають законопроекти згідно порядку денного. За словами спікера Володимира Гройсмана, в сесійній залі присутні 302 народних депутати.
Нагадаємо, раніше парламентарі планували сьогодні до півночі затвердити проект Держбюджету на 2016 рік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter