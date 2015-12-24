Рада продовжила вечірнє засідання, воно має завершитися прийняттям бюджету-2016

У залі присутні 302 депутати.

Верховна Рада України після перерви продовжила вечірнє пленарне засідання у четвер, 24 грудня. Читайте також"Самопоміч" голосуватиме за бюджет 2016 року - Березюк Зараз депутати розглядають законопроекти згідно порядку денного. За словами спікера Володимира Гройсмана, в сесійній залі присутні 302 народних депутати. Нагадаємо, раніше парламентарі планували сьогодні до півночі затвердити проект Держбюджету на 2016 рік.

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