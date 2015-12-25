Геннадія Корбана свідомо довели до передінфарктного стану – адвокат

Про це 25 грудня у приміщенні інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова заявила журналістам адвокат політика Оксана Томчук.

«Ми спілкувалися з лікарями. Безумовно, погіршення стану відбулося через, у тому числі, хвилювання, пережите останніми днями, пов'язане з примусовим приводом. Ми вважаємо, що це було абсолютно свідоме доведення людини до стану інфаркту», – заявила Оксана Томчук, зазначивши, що захист готуватиме заяви до правоохоронних органів про кримінальне правопорушення з боку представників прокуратури. У зв'язку з цими порушеннями захист також планує звернутися до міжнародних інституцій.

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За словами адвоката, співробітники ГПУ намагалися потрапити до Геннадія Корбана для проведення слідчих дій навіть тоді, коли він вже перебував у операційній залі.

«Це дуже схоже на Гестапо», – порівняла Оксана Томчук. На її думку, зараз перед прокуратурою не стоїть завдання об'єктивного розслідування, адже її співробітники виконують конкретне замовлення, яке полягає у тому, що лідер УКРОПу має бути ув'язнений за будь-яких умов.

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Наразі Геннадій Корбан перебуває у реанімації після операційного втручання – йому провели подвійне стентування. Процедура за наполяганням лікарів була виконана негайно після проведення коронарографії, адже результати дослідження засвідчили критичний стан пацієнта. За словами Оксани Томчук, у її підзахисного навіть не було часу на роздуми щодо проведення операції, адже будь-якої миті міг статися інфаркт.