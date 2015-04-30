Політолог пояснив, чому РФ призначила нового представника в контактній групі щодо Донбасу

Заміна представника Росії в тристоронній контактній групі (Україна, Росія та ОБСЄ) свідчить про намагання РФ посилити свою позицію в переговорному процесі. Про це заявив політолог, керівник Інституту української політики Костянтин Бондаренко на круглому столі в Інституті Горшеніна, передає LB.ua.

"(Це - ред.) спроба посилення позиції Росії в переговорному процесі, оскільки раніше переговорним процесом займався уповноважений посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов. Зараз вирішили посилити переговорні позиції РФ можливо з урахуванням приєднання до цього формату і представника США, що, до речі, виглядає дуже гіпотетично. На цей момент Росія вважає, що потрібно вичавити все можливе з переговорного процесу", - заявив експерт.

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"У Росії на сьогоднішній день є дві умовні групи, які намагаються боротися між собою для втілення того чи іншого сценарію. Перша група - умовні "голуби", які вважають, що потрібно сидіти на березі й чекати, коли труп ворога попливе річкою, і не робити ніяких особливих дій, мовляв, українська економіка скоро "загнеться", нікуди вони не дінуться і прийдуть до нас. Друга група - це група "яструбів", які думають, що необхідно до осені поставити крапку в усіх процесах, які відбуваються на сході України. Яка з цих груп домінує, поки не ясно. Моя гіпотеза - слідкуйте за кадровими переміщеннями в Росії, якщо, умовно кажучи, у відставку піде найближчим часом Рогозін (віце-прем'єр РФ - ред.), переможе перша група, якщо піде Сурков (помічник Путіна - ред.) - перемогла друга група", - додав Бондаренко.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін змінив свого представника у тристоронній контактній групі (Україна, Росія та ОБСЄ). Замість посла Росії в Україні Михайла Зурабова новим представником РФ у цій групі став Азамат Кульмухаметов, який раніше обіймав посаду посла РФ в Сирії (2011-2014).