Президент підписав закон про роздержавлення державних і комунальних ЗМІ

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Закон визначає механізм реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.

Читайте такожВР ухвалила закон про роздержавлення ЗМІВідповідно до закону, реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється у два етапи: перший - протягом одного року з дня набрання чинності цим законом та другий — протягом наступних двох років. На першому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій згідно з переліком, що затверджується Кабінетом міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, організовується підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається Зведений перелік об’єктів реформування.

На другому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій, не реформованих на першому етапі.

В законі визначено, що трудовий колектив редакції має пріоритетне право у визначенні способу реформування.

В законі зазначено, що з дня набрання чинності цим Законом і до завершення процесу реформування відповідних друкованих засобів масової інформації органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, що є засновниками (співзасновниками) редакцій, забороняється проводити операції, наслідком яких може стати відчуження майна редакцій, зокрема його продаж, обмін та застава, встановлення іпотеки, безоплатна передача та реалізація для погашення заборгованості, передача в оренду, внесення його до статутних (складених) капіталів суб’єктів господарювання, передача в управління та проведення операцій з борговими вимогами і зобов’язаннями (факторинг).

Відповідно до закону, у процесі реформування майно (крім приміщень і земельних ділянок), що на момент набрання чинності цим Законом перебувало на балансі редакції (майно, надане редакції засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації та редакції у користування, та майно, придбане трудовим колективом редакції), передається у власність зазначеному суб’єкту господарювання безоплатно, за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості.

Приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, у яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або відповідним органом місцевого самоврядування.

Суборенда приміщень редакцій забороняється.

В законі зазначено, що у разі якщо центральні органи виконавчої влади є засновниками (співзасновниками) кількох друкованих засобів масової інформації, в офіційне друковане видання може бути перетворений лише один із таких друкованих засобів масової інформації.

Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім ряду положень закону, які набирають чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Порошенко застосував право вето і подав свої пропозиції до закону про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.

Порошенко пояснив відповідне рішення тим, що «закон не передбачає зобов'язання реформованих державних і комунальних друкованих засобів масової інформації щодо збереження мови видання. За такого підходу є ризик зменшення кількості видань державною мовою. В умовах інформаційної агресії питання захисту мовно-інформаційного простору України набуває особливого значення».

24 грудня Верховна Рада ухвалила закон «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» з поправками президента.