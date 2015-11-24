Нардепи ухвалили закон про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 із 345 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Народний депутат України Микола Томенко на засіданні парламенту зазначив, що законом передбачені норми, які допоможуть “раз і назавжди відмовитися від того, щоб за рахунок бюджету мер розповідав про свої досягнення у своїй газеті, голова обласної ради - у своїй, а голова районної ради - у своїй”. При цьому депутат зауважив, що йдеться “про немалі кошти”.

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Томенко також додав, що цьогоріч у київському міському бюджеті на комунальні медіа витрачено 35 млн гривень.

Як зазначає Головне науково-експертне управління ВР, цим законом передбачено вихід з числа співзасновників таких ЗМІ органів державної влади.

Закон регламентує відносини між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та заснованими ними друкованими засобами масової інформації. Він встановлює правила співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування і заснованими ними друкованими засобами масової інформації.

За орієнтовними розрахунками, на реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації загальна сума коштів становитиме 195,57 млн. гривень, в тому числі: на першому етапі в сумі 6, 98 млн. гривень; на другому етапі – в сумі 188,59 млн. гривень.

В пояснювальній записці сказано, що протягом 2013 року фінансову підтримку отримали 645 газет в сумі 97 899 500 гривень. В середньому на 1 газету виділено 151,8 тис. гривень. За інформацією Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2014 рік було заплановано надання фінансової підтримки в сумі 97 064 000 гривень. В середньому на 1 газету - 150,5 тис. гривень.