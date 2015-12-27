Дніпровський суд Києва продовжив розгляд зміни запобіжного заходу Корбану

Як передає кореспондент УНІАН, засідання суддя Микола Чаус.

"Судове засідання... оголошується продовженим", - сказав суддя.

Прокурор Олександр Голінченко сказав, що має документи, відповідно до яких Корбан за станом здоров'я може брати участь у судовому засіданні. За його словами, сьогодні о 7:55 було проведено медичний огляд лідеру "УКРОП", і що стан здоров'я Корбана задовільний.

Він заявив, що хоче звернутися з клопотанням щодо доставлення Корбана до зали судових засідань. Голінченко зачитав висновки лікарів щодо стану самопочуття Корбана.

Прокурор заявив, що вчора Корбану було воучено дві повістки про виклик на судове засідання, але той відмовився їх підписувати. Окрім того, Голінченко происть суд застосувати привід Корбана до суду.

Після цього суддя оголосив перерву на 20 хвилин.

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Після цього адвокат Оксана Томчук зазначила, що сьогодні о 8:53 Корбану оголосили про призначення судово-медичного обстеження.

"Судово-медичне обстеження може здійснюватись виключно судово-медичними експертами, тобто людьми, які мають на це відповідні повноваження", - сказала Томчук.

Вона також нагадала, що вчора представники інституту ім. Амосова повідомили, що не можуть визначити, чи може Корбан перебувати у судовому засіданні та брати участь у слідчих діях, осеільки цей медичний заклад немає таких повноважень і спеціалістів.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня під час засідання лідеру УКРОПу стало зле. Лікар швидкої допомоги, який перебуває поряд із Корбаном, заявив, що тому необхідні реанімаційні дії. Однак машину "швидкої", куди забрали політика, не випускали з території суду Дніпровського району.

Нагадаємо, суд постановив примусово доставити Корбана на засідання на 14.00. У суді політик, якого забрали з палати стаціонару, пробув майже п’ять годин.