Корбана з лікарні везуть на засідання у Дніпровський суд

Про це повідомляє кореспондент ТСН Марина Макущенко.

Політика повезли на засідання на візку, однак його не виписали з медзакладу. До цього медики, які оглядали Корбана, наголошували, що його можна транспортувати лише у супроводі лікаря.

27 грудня Дніпровський районний суд Києва продовжує засідання за клопотанням прокуратури щодо зміни запобіжного заходу лідеру партії "УКРОП" Геннадію Корбану з домашнього арешту на утримання під вартою.

26 грудня під час засідання Корбану стало зле. Лікар швидкої допомоги, який перебуває поряд із політиком, заявив, що йому необхідні реанімаційні дії. Однак машину швидкої, куди забрали лідера партії УКРОП, не випускали за ворота будівлі суду Дніпровського району.

Потім Корбана все ж доставили із Дніпровського районного суду Києва до лікарні інституту Амосова, а розгляд зміни запобіжного заходу перенесли на 9:30 неділі. Суд постановив примусово доставити Корбана до зали засідання о 15.00.