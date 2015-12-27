Порошенко дозволив іноземцям служити в Нацгвардії

Відповідний закон був прийнятий Верховною Радою України 24 грудня 2015 року, повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Закон уточнює правові засади діяльності та повноваження Національної гвардії України, регламентує організацію, порядок несення служби підрозділів Нацгвардії та їх взаємодію з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та Міністерством оборони України.

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Закон також регламентує чисельність Національної гвардії України.

Відповідно до Закону, командувач Національної гвардії України призначається на посаду президентом України за поданням міністра внутрішніх справ України та звільняється з посади президентом України.

Закон також надає право іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України у добровільному порядку (за контрактом), проходити військову службу в Національній гвардії України. Ці випадки регламентуються Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Закон детально регламентує права військовослужбовців Нацгвардії та відповідні функції НГУ, підкреслюється в повідомленні.