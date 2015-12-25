ВР передала право призначати командувача Нацгвардією президентові

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 248 народних депутатів із 336, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом встановлюється, що командувач Нацгвардії призначається на посаду президентом України за поданням міністра внутрішніх справ та звільняється з посади президентом. Раніше йшлося про те, що командувач Нацгвардії призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою за поданням глави держави.

Із закону виключається стаття щодо повноважень Міністерства оборони щодо Національної гвардії України, де, зокрема, йдеться про те, що під час дії воєнного стану Нацгвардія для виконання завдань з оборони держави підпорядковується МОУ.

Встановлюється, що до складу з’єднання Нацгвардії можуть входити бригади, полки, батальйони, загони, роти тощо, а до складу військової частини Національної гвардії України можуть входити підрозділи (батальйони, ескадрильї, загони, роти тощо), спеціальні комендатури (комендатури), вузли зв'язку, центри, групи, взводи.

Законом також визначається, що серед основних функцій Нацгвардії є участь у припиненні групових протиправних дій осіб, узятих під варту, засуджених, а також ліквідації наслідків таких дій в установах попереднього ув’язнення, виконання покарань.

При здійсненні заходів щодо припинення масових заворушень Нацгвардія координує діяльність сил та засобів правоохоронних органів, залучених до припинення зазначених протиправних дій.

В особливий період чисельність Нацгвардії збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів президента про мобілізацію, затверджених законами України.

Серед іншого, встановлюється, що у випадках, передбачених Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу в Національній гвардії України.

Із закону вилучається положення щодо того, що військовослужбовці Нацгвардії за виключної необхідності мають право особисто або у складі підрозділу застосовувати вогнепальну зброю для затримання особи, яка чинить збройний опір, особи, яка погрожує застосуванням зброї; відновлення правопорядку стосовно учасників масових заворушень, які застосовують зброю проти громадян або особового складу Національної гвардії та правоохоронних органів, якщо такі дії обґрунтовано становлять загрозу їхньому життю.

При цьому визначається перелік випадків, коли допускається застосування вогнепальної зброї без попередження. Зокрема, при спробі особи, яку затримує військовослужбовець із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.