Стан Корбана погіршився під час судового засідання

Як передає кореспондент УНІАН, стан самопочуття Корбана погіршився під час зачитування стороною захисту клопотання на судовому засіданні про відвід судді.

"Стан погіршився, тиск піднявся", - сказали лікар швидкої медичної допомоги, який присутній на суді.

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Адвокат Оксана Томчук закликала суддю Миколу Чауса негайно прийняти рішення про повернення Корбана у медичний заклад.

Суддя своєю чергою оголосив перерву на 20 хвилин.

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Томчук заявила, що суддя порушує Європейську Конвенцію із захисту прав людини.

Водночас на суді присутні лікарі інституту Амосова, яких сторона захисту підозрює у змові з прокуратурою та вимагає, щоб ті покинули судову залу.

Після 20-хвилинної перерви суддя сказав: "Лікарі, суд зобов'язує вас надати належну медичну допомогу".

Водночас присутні народні депутати почали вимагати, щоб суддя вказав яким чином і де повинна надаватися допомога.

Суддя вирішив покинути судову залу. В залі виникла суперечка, коли суддя покидав залу засідань. Під час суперечки сторона захисту заявила, що суддя додав про стаціонарне лікування.

Депутати почали заявляти про необхідність транспортування Корбана у медичний заклад для стаціонарного лікування.

Водночас правоохоронці по команді судового розпорядника заблокували вихід із зали судових засідань і не дають лікарям і депутатам вивезти Корбана на вулицю.

У залі відбувається велика суперечка.