Корбана винесли із будівлі суду для транспортування в лікарню

Як передає кореспондент УНІАН, захист Корбана заявив про недовіру лікарям інституту Амосова та почав вимагати, щоб Корбана доставили у будь-який кардіологічний медичний заклад.

Прокурори та співробітники СБУ заблокували у залі засідань один із виходів із зали, але присутні у залі звільнили коридор, щоб Корбана у медичному візку вивести із зали суду.

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Корбана винесли на вулицю у внутрішній двір суду, де чекала машина швидкої медичної допомоги.

Виїзд із території суду заблокований.

Правоохоронці також не пускають журналістів у внутрішній двір території суду.