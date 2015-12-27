Корбана винесли із будівлі суду для транспортування в лікарню
18:30, 27 грудня 2015Політика
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Лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана винесли із будівлі Дніпровського районного суду Києва для транспортування в медичний заклад, виїзд з території суду заблокований співробітниками Національної гвардії.
Геннадій Корбан / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, захист Корбана заявив про недовіру лікарям інституту Амосова та почав вимагати, щоб Корбана доставили у будь-який кардіологічний медичний заклад.
Прокурори та співробітники СБУ заблокували у залі засідань один із виходів із зали, але присутні у залі звільнили коридор, щоб Корбана у медичному візку вивести із зали суду.
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Корбана винесли на вулицю у внутрішній двір суду, де чекала машина швидкої медичної допомоги.
Виїзд із території суду заблокований.
Правоохоронці також не пускають журналістів у внутрішній двір території суду.
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