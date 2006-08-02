Ющенко сьогодні ввечері у телезверненні до народу оголосить свою позицію

Сьогодні увечері Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телезверненні до українського народу оголосить свою позицію щодо ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Вона зазначила, що В.ЮЩЕНКО оприлюднить кінцеве рішення щодо своїх подальших дій.

За її словами, час телезвернення уточнюється і буде повідомлено додатково.