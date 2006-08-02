Ющенко сьогодні ввечері у телезверненні до народу оголосить свою позицію
14:36, 02 серпня 2006Політика
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Президент оприлюднить кінцеве рішення
Сьогодні увечері Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телезверненні до українського народу оголосить свою позицію щодо ситуації в країні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.
Вона зазначила, що В.ЮЩЕНКО оприлюднить кінцеве рішення щодо своїх подальших дій.
За її словами, час телезвернення уточнюється і буде повідомлено додатково.
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