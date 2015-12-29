Російська агресія змусила нарощувати військову складову в ДПСУ - глава відомства

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко.

"Російська агресія змусила, крім правоохоронної компоненти, активно нарощувати і військову. Це стосувалося як організаційних заходів, так і оснащення бронетехнікою і сучасним озброєнням", - підкреслив Назаренко.

Зокрема, він сказав, що Держприкордонслужба має на сьогоднішній день вже 240 бронемашин різного типу і групову зброю.

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"Бюджет нашого відомства у цьому році був невеликий, але ми зуміли максимально залучити міжнародну допомогу, реалізували 24 міжнародних проекту. На наступний рік з нашими іноземними партнерами попередньо погоджено 27 проектних пропозицій", - сказав Назаренко.

При цьому він зазначив, що, незважаючи на обмежене фінансування, прикордонники зберегли, а в окремих напрямках наростили потенціал морської охорони та прикордонної авіації.

"На морі були задіяні 11 кораблів і 52 катери. Повітряне патрулювання та інші завдання виконували два патрульних літаків і три вертольоти", - сказав Назаренко.

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Також, за сприяння уряду, минулого тижня відомчий автопарк поповнився 7 легкими патрульними літаками Diamond.

"Хочу підкреслити, що нами, виходячи з наявних можливостей та існуючих загроз, відпрацьовано чітке концептуальне бачення подальшого розвитку як морської, так і авіаційної складової нашого відомства", - повідомив Назаренко.