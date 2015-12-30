Юристи, правозахисні та громадські організації заступилися за Корбана

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Так, за його словами, слідчі і прокурори збираються сфальсифікувати результати аналізів Корбана і за сфабрикованими даними викрити його в тому, що він нібито приймає наркотики.

"За результатами цих сфабрикованих аналізів вони можуть повідомити Геннадію Корбану про нову підозру за ст. 309 КК України.

Однак, основна мета, яку переслідують прокурори і слідчі, використовуючи такі брудні "КГБшні" методи, полягає в тому, щоб Геннадія Корбана представити суспільству не тільки як злочинця але і як наркомана",- написав він.

Читайте такожВ УКРОПі подякували Генпрокуратурі за підтримку КорбанаМірошник підкреслив, що команда адвокатів Геннадія Олеговича Корбана офіційно заявила про те, що Геннадій Корбан не вживав і не вживає наркотики і готовий пройти обстеження у будь-який час.

Нагадаємо, сьогодні на сесії Львівської міської ради депутати підтримали звернення до Верховної Ради України та Президента України щодо припинення політичних репресій і звільнення політв'язнів, ініційоване «Українським об'єднанням патріотів – УКРОП».

Раніше на захист Геннадія Корбана виступили також Харківська правозахисна група та Дніпропетровська єврейська громада.