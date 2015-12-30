Порошенко продовжив угоду з Малайзією про розслідування катастрофи МН17
19:00, 30 грудня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення малайзійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака "Malaysian Airlines" рейсу МН17 від 1 серпня 2014 року".
Президент Петро Порошенко / УНИАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Документ продовжує дію угоди між Україною та Малайзією про направлення малайзійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака "Malaysian Airlines" рейсу МН17 на один рік. В разі необхідності, за взаємною згодою сторін, термін дії угоди може бути продовжено.
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Як повідомлялося, відповідний закон був прийнятий Верховною Радою України 25 грудня цього року і набирає чинності з дня його опублікування.
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