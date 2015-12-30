Порошенко продовжив угоду з Малайзією про розслідування катастрофи МН17

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Документ продовжує дію угоди між Україною та Малайзією про направлення малайзійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака "Malaysian Airlines" рейсу МН17 на один рік. В разі необхідності, за взаємною згодою сторін, термін дії угоди може бути продовжено.

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Як повідомлялося, відповідний закон був прийнятий Верховною Радою України 25 грудня цього року і набирає чинності з дня його опублікування.