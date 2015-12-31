Окупанти в Криму запевняють, що півострів буде повністю забезпечений електроенергією до 1 травня

Про це заявив так званий глава окупованого півострова Сергій Аксьонов, передає "Крим.Реалії".

"Вважаю неприйнятним висіти на гачку у шантажистів і терористів, які брешуть людям, кажучи, що Крим повернеться до складу України. Ніколи цього не буде. Нас хочуть залякати нас хочуть змусити полюбити себе насильно. Нічого у них не вийде! Російська Федерація справлялася і не з такими труднощами. Кримчани пройшли хорошу школу. Я особисто впевнений, що всі служби виконають завдання президента, і до 1 травня Крим буде забезпечений електроенергією в повному обсязі", – сказав він на брифінгу в Сімферополі.

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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня вночі в районі села Богданівка Каховського району унаслідок спрацьовування системи релейного захисту було припинено постачання електроенергії по лінії 220 ПЛ «Каховська-Титан», в результаті чого подача електроенергії в АР Крим повністю припинена. Два райони Херсонської області - Каланчацький та Чаплинський - підключені за резервною схемою.

За висновками експертів вибухотехнічної служби, яка працювала на місці аварії, - опору пошкоджено унаслідок вибуху.