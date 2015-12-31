Активісти блокади знімають свої блокпости на кордоні з окупованим Кримом – Іслямов

Активісти блокади Криму приберуть усі свої блокпости на кордоні з окупованим півостровом. Про це заявив координатор блокади Ленур Іслямов, передає "112 Україна".

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"Ми знімаємо всі пости, які у нас є. У нас їх рівно 6, Північний, Південний - їх рівно по 2 пости на кожній дорозі, ми їх знімаємо. Вони залишаються у наглядовій формі, нікого не зупиняють", - повідомив Іслямов.

Він додав, що рішення було прийнято після введення Кабміном заборони на постачання товарів та послуг в Крим, хоч постанова і "розмита, на відміну від тієї, якою ми хотіли її бачити".

Активісти блокади будуть передислоковані, частково до Нацгвардії та ЗСУ: "Всі активісти, які є, передислокуються. Всі, які залишаться у формуванні, захочуть служити у бойовому підрозділі, в якому буде отримано потім номер військової частини. Буде це Нацгвардія або ЗСУ, скажемо пізніше. Всі інші - в цивільному формуванні, в об'єднанні, яке ми зараз реєструємо в пунктах, будуть перебувати на КПВВ разом з прикордонниками".

Також Іслямов заявив, що опора ЛЕП "Каховська-Титан" не падала: "Ніяка не падала електроопора. Дійсно був технічний збій на лінії "Каховка –Титан". Було аварійне вимкнення, спрацювала система, одна лінія вимкнулася, слідом вимкнулися всі три проводи, які там є. Те, що ми бачимо на 15-20 км відстані від наших позицій, ми бачимо всі опори на місці, по них іде навіть електрика, вони виблискують і свистять. Коротке замикання було вночі".

Як повідомлялося, про припинення подачі електроенергії в Криму стало відомо вчора близько 22:00. Тоді в "Укренерго" повідомили про аварійне відключення єдиної працюючої лінії електропередач "Каховка – "Титан", за якою електроенергія подавалася з материкової України в окупований Крим. Вранці у "Укренерго" сказали, що впала одна з опор ЛЕП.