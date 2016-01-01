Порошенко: Україна буде гідно нести відповідальність за безпеку світу

Про це глава держави написав у своєму "Твіттері".

«Сьогодні розпочинається членство України в РБ ООН. Ми знаємо ціну миру та справедливості!» - написав він.

Читайте такожПосол України в ООН: сподіватися на вирішення питань Криму і Донбасу за два роки – нереалістично

«Попереду два роки особливої відповідальності за безпеку світу. Україна її нестиме з гідністю», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 січня, Україна офіційно приступила до виконання своїх обов'язків непостійного члена в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.