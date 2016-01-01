Порошенко: Україна буде гідно нести відповідальність за безпеку світу
17:26, 01 січня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко прокоментував початок роботи України в Радбезі ООН і заявив, що для України попереду два роки особливої відповідальності за безпеку світу.
Порошенко прокоментував початок роботи України в Радбезі ООН / Фото УНІАН
Про це глава держави написав у своєму "Твіттері".
«Сьогодні розпочинається членство України в РБ ООН. Ми знаємо ціну миру та справедливості!» - написав він.
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«Попереду два роки особливої відповідальності за безпеку світу. Україна її нестиме з гідністю», - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 січня, Україна офіційно приступила до виконання своїх обов'язків непостійного члена в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.
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