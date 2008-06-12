Литвин хоче відправити у відставку весь економічний блок уряду

Лідер Народної партії, народний депутат Володимир ЛИТВИН вважає, що економічний блок уряду має піти у відставку заради збереження коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я переконаний, що люди, які не змогли спрогнозувати той рівень інфляції в країні, а це представники економічного блоку уряду, вони мають піти у відставку», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, «якщо не спрогнозували річну інфляцію, і сьогодні ми за п’ять місяців маємо вдвічі більше, ніж за рік, то як вони можуть прогнозувати наше економічне життя, як вони можуть планувати економіку країни». На його думку, «очевидно, вони не здатні це зробити».

«Зрозуміло, що відповідальність і за це несе й попередній уряд, – зауважив В.ЛИТВИН - І треба про це сказати. Після того потрібно чітко визначити, які є першорядні завдання, і на них треба зосередити зусилля усієї країни».

В.ЛИТВИН вважає, що люди, які будуть реалізовувати ці завдання, «не обов’язково повинні мати якесь політичне забарвлення». «Такий підхід, думаю, зможе викристалізувати оту критичну масу підтримки, яка буде забезпечена у Верховній Раді України» - сказав лідер фракції Блоку Литвина.

«Я сьогодні далекий від того, щоб посягати на весь уряд, - підкреслив він, - але зміни, я переконаний, потрібні, і вони навіть потрібні з огляду на те, щоб була збережена ота ж коаліція».

В.ЛИТВИН стверджує: «Якщо будуть діяти за принципом призначення виключно партійних осіб і виключно за планово-партійним принципом, які в нас домінують, то Україна жодної перспективи не має».