Компартія готова до дострокових виборів
18:12, 02 серпня 2006Політика
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У координації з антикризовою коаліцією
Компартія готова до дострокових парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО одразу після завершення політичних консультацій у Президента України щодо можливості розпуску ВР.
«Ми готові йти на дострокові вибори», - сказав він.
При цьому П.СИМОНЕНКО зазначив, що під час виборчої кампанії Компартія, скоріш за все, координуватиме свої дії зі своїми “колегами по створеній у парламенті антикризовій коаліції».
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