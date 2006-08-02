Компартія готова до дострокових виборів

Компартія готова до дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО одразу після завершення політичних консультацій у Президента України щодо можливості розпуску ВР.

«Ми готові йти на дострокові вибори», - сказав він.

При цьому П.СИМОНЕНКО зазначив, що під час виборчої кампанії Компартія, скоріш за все, координуватиме свої дії зі своїми “колегами по створеній у парламенті антикризовій коаліції».