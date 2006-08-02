Мороз поінформував депутатів про консультації у Президента

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ поінформував народних депутатів про консультації у Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо можливості розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив на позачерговому засіданні парламенту, зазначивши, що консультації проходили за участю керівництва ВР та лідерів депутатських фракцій.

О.МОРОЗ нагадав, що Президент користується своїм конституційним правом і проводить консультації з приводу можливості розпуску парламенту. За словами спікера, розмова в Секретаріаті була «відвертою». О.МОРОЗ сказав, що Президенту хотілося б, щоб політика влади відповідала тим намірам, які він проголошував сам під час президентської виборчої кампанії.

За словами О.МОРОЗА, Президент вважає, що минуло 60 днів, відведених для формування Кабміну, і тепер у нього є право розпуску парламенту. У свою чергу О.МОРОЗ сказав, що «ми не будемо зараз оспорювати це його право». Однак, на думку спікера, Президент отримує право розпуску тільки у разі відставки Кабміну, а не складення ним повноважень.

О.МОРОЗ розповів, що під час консультацій у Президента кожен з лідерів політичних сил висловив свою точку зору щодо нинішньої ситуації, зокрема, лідер фракції Соціалістичної партії Василь ЦУШКО сказав, що СПУ готова до повторних парламентських виборів.

У свою чергу один з лідерів блоку «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що, на його думку формальні підстави для розпуску Верховної Ради України є, розповів О.МОРОЗ. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ пропонує антикризовій коаліції відкликати пропозицію щодо кандидатури прем’єр-міністра і протягом двох тижнів «переформатувати коаліцію». У свою чергу О.МОРОЗ відповів, що це залишає парламент «у невизначеному стані». Тому, на думку О.МОРОЗА, «це очевидно неприйнятний варіант».

За словами спікера, наприкінці зустрічі Президент сказав, що всі політичні сили є різними, але треба «дати сигнал, якою буде Україна». На закінчення О.МОРОЗ зазначив, що, на його думку, дострокові парламентські вибори суттєво не змінять ситуацію. Він сказав, що кращого складу парламенту, ніж є сьогодні, сформувати не вдасться.