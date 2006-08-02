Партії регіонів ще не пізно відмовитися від кандидатури Януковича

Один з лідерів "Нашої України" Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще не ухвалив рішення про розпуск парламенту.

Про це повідомляє “Українська правда”.

"Ні, президент ще не ухвалив такого рішення", - сказав П.ПОРОШЕНКО журналістам.

Він пояснив, що ситуація зайшла в глухий кут через неготовність представників антикризової коаліції визнати засадничі принципи існування Української держави.

"Мова більше не йде про кандидатуру ЯНУКОВИЧА, а йде про базові принципи – українська мова, унітарність держави, в тому числі безпека держави. Чи готова коаліція гарантувати ці базові принципи", - повідомив П.ПОРОШЕНКО.

"А у відповідь чуємо: ні, ми будемо колоти державу, запроваджувати федералізм..." - обурився П.ПОРОШЕНКО

На запитання, чи буде розпуск, він відповів: "Колись парламент обов’язково розпуститься".

Відповідаючи на запитання, чи вже зможе П.ПОРОШЕНКО подарувати своє посвідчення депутата журналістам, він відповів: "Ні, я залишу його у спадок сину".