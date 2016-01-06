У Мюнхені українці влаштували акцію на підтримку Корбана

Як повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook координатор акції Нонна Кац (Nonna Kats), вони прагнули привернути увагу до зухвалого та протизаконного судового процесу над справжнім патріотом, який у складний для України час зробив все можливе, аби стримати поширення сепаратизму та російської окупації зі сходу країни на Дніпропетровщину і далі.

Сьогодні ми зібралися, щоб підтримати наших патріотів!! Нас не багато, але ми любимо нашу країну!!! І прешли до консульства в Мюнхені її підтримати!! Опубліковано Nonna Kats6 січня 2016 р.



«Сьогодні ми зібралися, щоб підтримати наших патріотів! Нас небагато, але ми любимо нашу країну! І прийшли до консульства у Мюнхені її підтримати», – зазначила Нонна Кац. Мітингувальники тримали плакати зі словами : «Свободу Корбану!», «Свободу політв’язням», «Ні репресіям! Свободу патріотам!» та «Обіцяв продати Roshen – продав Україну!».

Нонна Кац нагадала, що українці у Німеччині є громадянами України, і що вони люблять свою батьківщину. Вони підтримували Майдан, відправляли гуманітарну допомогу, і тому обурені діями нинішньої влади. «Ми хочемо донести до президента Петра Порошенка наше обурення щодо політично вмотивованого переслідування патріотів України», – зазначила вона.

Нагадаємо, минулого року на початку листопада акція на підтримку Геннадія Корбана також відбулася в Ізраїлі.