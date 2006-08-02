Зустріч у Секретаріаті організована на прохання Мороза
22:17, 02 серпня 2006Політика
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Голова ВР приєднався до Ющенка та Януковича
Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч зі спікером парламенту Олександом МОРОЗОМ та лідером парламентської коаліції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам під стінами Секретаріату Президента прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.
«На прохання спікера Верховної Ради Президент України зустрічається зі спікером та лідером парламентської коаліції. Це ще раз демонструє добру волю Президента», - сказала вона. І.ГЕРАЩЕНКО також зазначила, що ця зустріч проходить за закритими дверима.
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