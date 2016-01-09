Зубко: 2016 рік стане переломним у реформуванні економіки України

Про це заявив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко в інтерв'ю 5 каналу, передає Українська правда.

"Найголовніше переконати політиків рухатися в напрямку тих реформ, які були ще підписані в Коаліційній угоді 2014 року і виконанні її до кінця в 2016 році", - сказав Зубко.

На думку Зубка "2016 буде переломним у здійсненні реформ та зміні ситуації в економіці України, чого чекають всі українці".

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Він також окреслив ті основні завдання перед урядом, які необхідно виконати в 2016 році.

"Підтримка малого та середнього бізнесу, зміни в економіці України - це основний виклик і наша робота в 2016 році", - зазначив Зубко.