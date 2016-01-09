Рада ЄС розгляне скасування віз для України в березні або червні

Керівники міністерств закордонних справ країн Євросоюзу розглянуть питання надання безвізового режиму Україні в березні або червні, залежно від швидкості впровадження необхідних для цього реформ.

Про це заявила заступник голови МЗС України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в ефірі 5 каналу, передає «Українська правда».

"Від того, як швидко ми зможемо переконати міністрів юстиції і внутрішніх справ країн Європейського Союзу, ми все виконали і продовжуємо вдосконалювати (законодавство - ред.), і цей процес незворотній, залежить те, коли Рада (ЄС - ред.) буде розглядати це питання - в березні або в червні", - сказала вона.

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Як відомо, однією з умов, які Україна взяла на себе для введення безвізового режиму є введення електронного декларування чиновниками, але 4 січня стало відомо, що в закон про бюджет внесена поправка, яка переносить цю норму до 2017 року.

У свою чергу в уряді заявили, що не подавали документ з цим пунктом і не знають, хто його туди вніс.

На наступний день до Верховної Ради внесли законопроект про скасування цієї поправки в бюджет.