"Пункт у бюджеті, про який ніхто не чув": електронне декларування, необхідне для скасування віз, відклали на рік

В прийнятому законі про держбюджет на 2016 рік з'явився пункт, що відтерміновує на рік початок дії нової системи фінансового контролю, необхідної для запровадження безвізового режиму з ЄС.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови комітету ВР з питань запобігання та боротьби з корупцією, член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Чумак.

"В прийнятому законі про бюджет з'явився пункт про який ніхто не чув в залі, не впевненний, що чули про нього і на засіданні комітету, але це перевіримо за стенограмою. Цей самий пункт відтерміновує на рік початок дії нової системи фінансового контролю, яка передбачена законом про запобігання корупції і яка вводиться в дію рішенням НАЗК", - написав він.

Чумак пояснив, що ця система передбачає декларування в електронному вигляді всіх активів, включно з наявними цінностями та готівковими коштами.

Як наголосив депутат, саме електронне декларування, а не фізичний початок роботи НАЗК є головним обов'язком перед ЕС в частині отримання безвізового режиму.

Не хотів починати рік із #зради, але куди дітися, якщо тут #зрадіще.В прийнятому законі про бюджет з'явився пункт про ... Опубліковано Віктором Чумаком 4 січня 2016 р.

Міністр соціальної політики Павло Розенко, коментуючи пост депутата, написав: «Як цікаво. Спеціально подивився: в урядовому проекті держбюджету цього не було... Треба перевірити рішення бюджетного комітету. На якому етапі ця поправочка вигулькнула!»