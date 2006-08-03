Ющенко: політичні сили повинні публічно відмовитися від спекуляцій

Президент Віктор Ющенко повідомив, що сьогодні, 3 серпня, відбудеться офіційне підписання Універсалу національної єдності. Про це він заявив представниками ЗМІ у прямому ефірі українських телеканалів.

Глава держави повідомив, що на момент розмови з журналістами вже «почалася ратифікація Універсалу і його підписали Голова Верховної Ради Олександр Мороз, лідер Партії регіонів, лідер «Нашої України», прем’єр-міністр України, Президент України». Президент висловив переконання, що до цього документу приєднаються й інші партнери. «Це дає мені право говорити, що те питання, яке було для нас дуже дискусійне останні дні і, по суті, формувало дуже суперечливі відносини, сьогодні знято», – наголосив Президент.

Підписання Універсалу національної єдності, переконаний Віктор Ющенко, «поставило крапку в основах визначення внутрішнього і зовнішнього курсу України». «Завтра [3 серпня] ми проводимо офіційне підписання Універсалу і я готовий буду дати детальні коментарі навколо речей, які відносяться до внутрішнього і зовнішнього курсу, зафіксованих в Універсалі», – сказав глава держави.

Президент переконаний, що Універсал «принесе відповіді, що стосуються єдності України, бо в дійсності Україну ніхто не хоче ділити, не хоче федералізму і сепаратизму». Натомість, за його словами, проблеми, що стосувалися цих питань, були лише спекуляціями, від яких політичні сили «повинні публічно відмовитись». Це ж саме, підкреслив глава держави, стосується і, зокрема, питань мовної проблематики, земельного питання тощо. «Більше дискусій і різночитань, які були декілька тижнів тому, я переконаний, в українській політичній практиці, принаймні в колі підписантів, не буде», – наголосив Віктор Ющенко. «Ці речі беруться за основу дій коаліції, якою б вона не була, та уряду, не залежно від того, яким він буде», – додав він.