Дипломати готують візит Порошенка до США для участі в саміті з ядерної безпеки – Чалий

Про це посол України в США Валерій Чалий заявив в інтерв'ю радіостанції «Голос Америки». «Я можу зараз проанонсувати, хоча це не остаточно, але ми будемо все-таки планувати і готувати візит президента України Петра Порошенка наприкінці березня до Вашингтону і для участі в саміті з ядерної безпеки, і для додаткових зустрічей ми плануємо цілу програму», - зазначив він.

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«Крім того, є цілий план контактів на найвищому рівні і поглиблення наших взаємовідносин, в першу чергу, у політичній, безпековій та економічній сферах», - додав посол.

Як повідомлялося, востаннє Порошенко відвідував США восени 2015 року для участі у заходах в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.