Ющенко задоволений дискусією ЄС щодо українських перспектив

Президент України Віктор ЮЩЕНКО високо оцінює діяльність Міжпарламентської асамблеї України, Литви і Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками парламентської асамблеї України, Польщі та Литви в Києві.

«Ми дуже високо цінуємо стратегічний характер наших відносин і ту особливу, унікальну роль парламентів, яку вони відіграють у розвитку цих відносин. Ініціатива проведення парламентської асамблеї в Україні є одним із кроків, який скріплює наші стосунки, наші стратегічні цілі», - сказав Президент на початку зустрічі.

Глава держави висловив очікування, що міжпарламентська співпраця України, Литви та Польщі сприятиме більш активній підтримці європейських прагнень України, зокрема, з боку Європейського парламенту.

Він висловив задоволення тими пропозиціями, з якими виступила Польща у Європейському Союзі щодо посилення відносин з східними сусідами ЄС. Президент також висловив сподівання, що ці ініціативи будуть підтримані Францією, яка головуватиме в Євросоюзі з другого півріччя.

«Ми надзвичайно задоволені тією дискусією, яка йде всередині Європейського Союзу відносно українських перспектив. Ми високо цінуємо будь-які ініціативи, які наближають нас до нашої мети», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що позиція України полягає в тому, щоб у новій посиленій угоді з ЄС було чітко зафіксовано положення щодо перспективи повноправного членства України. Українська сторона очікує, що політична частина цієї угоди буде погоджена під час чергового саміту Україна - ЄС восени цього року.

Під час зустрічі також було обговорено процес імплементації Угоди про правила місцевого прикордонного руху між Україною та Польщею.

У зустрічі взяли участь голова Сейму Литовської Республіки Чесловас ЮРШЕНАС, Маршалок Сенату Республіки Польща Богдар БОРУСЕВИЧ, Надзвичайний і Повноважний посол Литовської Республіки в Україні Альгірдас КУМЖА, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

З українського боку - голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Польща Олександр МОЦИК і Надзвичайний і Повноважний посол України в Литовській Республіці Ігор ПРОКОПЧУК.