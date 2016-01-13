Суд відмовив адвокатам лідера УКРОПу Корбана у відводі суддів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя-доповідач Денис Масенко.

Перед зачитуванням цього рішення присутні у судовій залі почали вимагати від суду звільнити Корбана з-під варти.

Присутні почали співати державний гімн України. Під час виконання гімну не підвелася лише колегія суддів, яка розглядає скаргу адвокатів Корбана на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою.

У зв'язку з цим відомий дисидент Степан Хмара почав виступати проти суддів та вимагати, щоб вони пішли геть.

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Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 р. у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно.

Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб.

При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.