Ющенко збирається позбавитися міфів, нав'язаних передовицями "Правди"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україні до грудневого саміту НАТО необхідно інтенсифікувати двосторонній діалог з країнами-членами Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Яапом де Хоопом СХЕФФЕРОМ.

Він підкреслив, що зокрема Україна має вести інтенсифікований діалог з Німеччиною, Францією, Великою Британією та іншим країнами старої Європи

Також В.ЮЩЕНКО висловився за інтенсифікацію діалогу з країнами Східної Європи, які, за його словами, вже сформували свою досить чітку позицію щодо членства України в НАТО, але в найближчі місяці необхідно «попрацювати, щоб ця позиція поширилась».

Крім того, важливу роль Президент України надав діалогу всередині країни.

«На мій погляд, дуже важливо українській владі подавати консенсусні сигнали суспільству. Чи ми говоримо про уряд, чи ми говоримо про Президента, чи ми говоримо про парламент», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що необхідно завершити дискусію навколо того, яка концепція безпеки потрібна нашій країні.

Він повторив свою позицію щодо безальтернативності європейської колективної безпеки, яка визначена пріоритетною і в українському законодавстві.

«Я маю намір за допомогою журналістів, за допомогою політиків донести до 47 мільйонів (українців – УНІАН), що питання вибору безпекової політики України, приєднання України до моделі колективної системи безпеки це питання, яке стосується кожного українця, це питання, яке стосується вашої безпосередньо родини, ваших дітей. Ми повинні позбутися міфів і легенд, які протягом останніх майже 60 років нам нав’язували з передовиць газети «Правда», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.