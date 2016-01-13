В Одесі правоохоронці провели обшук у приміщеннях ОДА

Як повідомив УНІАН представник Одеської ОДА, обшуки проходили в департаменті фінансів обласної адміністрації.

Їх проводили співробітники поліції і прокуратури, які вилучили низку документів.

Читайте такожНАБУ просять зайнятися хабарниками в оточенні Саакашвілі

У прес-службі прокуратури Одеської області підтвердили факт здійснення слідчих дій, у ході яких правоохоронці отримали необхідну документацію із структурних підрозділів обласної адміністрації.

У відомстві додали, що прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів) КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

«Сьогодні, 13 січня, в ході слідства правоохоронці отримали документацію, яка може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування», - наголосили у прес-службі.