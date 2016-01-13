В Одесі підпалили фітнес-клуб, де тренувалися бійці АТО і поліцейські (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 12 січня о 18:22 у Службу порятунку «101» надійшла інформація про те, що в селі Крижанівка Комінтернівського району по вул. Дніпропетровська дорога, 139, сталося загоряння фітнес-клубу.

На місці події рятувальники встановили, що відкритим полум'ям горить двоповерхова будівля фітнес-клубу «Малібу» на площі 200 кв. м. В результаті швидкого поширення вогню по всьому периметру сталося обвалення стелі будівлі на першому поверсі.

Близько 20.30 пожежу було ліквідовано.

В результаті пожежі знищено приміщення та майно фітнес-клубу загальною площею 540 кв. м. Загиблих і постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

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У відділі зазначили, що в даний час проводиться експертиза, яка остаточно встановить причину загоряння, що призвела до знищення клубу.

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«У подальшому, залежно від результатів експертизи, кваліфікація події може бути змінена за іншою статтею КК», - повідомили у відділі.

За даними низки джерел УНІАН, в зазначеному клубі на безкоштовній основі тренувалися учасники антитерористичної операції і поліцейські.