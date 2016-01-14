Порошенко заявив, що через санкції скорочується військовий бюджет РФ

Президент України Петро Порошенко переконаний, що внаслідок дій міжнародних санкцій скорочується військовий бюджет Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами глави держави, санкції - це заборона доступу до ринків капіталу, внаслідок чого Росія не може позичати гроші.

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На переконання Порошенка, така заборона створює значні труднощі. "Подивіться, що зараз відбувається з «Роснєфтью», з «Газпромом», а в другій половині 2016-го і в 2017 році у них обсяг запозичення, який їм потрібний, дуже великий. І це вже (позначиться) на рівні життя, на скороченні бюджету", - заявив Порошенко.

На його переконання, скорочення бюджету РФ впливатиме і на скорочення військового бюджету.

"Скорочення військового бюджету зменшить можливість або загрозу для дестабілізації ситуації, бо це дає підстави розраховувати на більш помірковану політику", - сказав Порошенко.

Він заявив, що комплекс заходів, які вживаються міжнародною спільнотою, "дає підстави для стриманого оптимізму, але ми маємо бути готові для будь-якого розвитку подій".

Саме тому, за словами президента, зміцнюється армія, фінансується військово-промисловий комплекс, активізується міжнародна діяльність України.