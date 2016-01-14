До суду над заступником голови Меджлісу зійдуться Поклонська та Аксьонов

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов.

"Головним обвинувачем на процесі Чийгоза виступає прокурор Поклонська, більш відома як "няш-мяш", - зазначив він.

Главным обвинителем на процессе Чийгоза выступает прокурор Поклонская, более известная как "Няш-мяш". Так вот ей и остальным спуска не дам. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) January 14, 2016

"Важливий свідок у справі Чийгоза - Сергій Аксьонов. Сподіваюся, на його допит не закриватимуть суд, як на допиті Плотницького у справі Савченко", - написав Полозов.

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Важный свидетель по делу Чийгоза - Сергей Аксёнов. Надеюсь, на его допрос не будут закрывать суд, как на допросе Плотницкого в деле Савченко — Николай Полозов (@Moscow_advokat) January 14, 2016

Нагадаємо, Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов і Ахтем Чийгоз звинувачуються російськими слідчими в участі у "масових заворушеннях" 26 лютого 2014 року, які виникли півтора року тому біля кримського парламенту унаслідок багатотисячного мітингу за участю прихильників територіальної цілісності України і активістів партії "Русское единство".