До суду над заступником голови Меджлісу зійдуться Поклонська та Аксьонов

22:08, 14 січня 2016
Політика
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Обвинувачем у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза буде "прокурор" Криму Наталя Поклонська, а свідком звинувачення – Сергій Аксьонов.

Радио Свобода

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов.

"Головним обвинувачем на процесі Чийгоза виступає прокурор Поклонська, більш відома як "няш-мяш", - зазначив він.

"Важливий свідок у справі Чийгоза - Сергій Аксьонов. Сподіваюся, на його допит не закриватимуть суд, як на допиті Плотницького у справі Савченко", - написав Полозов.

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Нагадаємо, Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов і Ахтем Чийгоз звинувачуються російськими слідчими в участі у "масових заворушеннях" 26 лютого 2014 року, які виникли півтора року тому біля кримського парламенту унаслідок багатотисячного мітингу за участю прихильників територіальної цілісності України і активістів партії "Русское единство".

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