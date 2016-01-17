Президент Литви заявила, що Україна може отримати безвізовий режим з ЄС до кінця року

Про це в інтерв'ю телеканалу ICTV увечері 17 січня заявила президент Литви Даля Грібаускайте, передає "Українська правда".

"Україна за 2 роки зробила величезну роботу з підготовки до лібералізації", - зазначила вона.

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При цьому президент Литви привітала Україну "з дуже позитивним звітом Єврокомісії, в якому сказано: "Україна готова".

"Тобто залишилася тільки політична процедура - затвердження радою ЄС. Думаю, цілком можливо, що протягом цього року, в кінці 2016-го або на самому початку 2017 року Україна отримає безвізовий режим з ЄС", - зазначила Грібаускайте.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівники міністерств закордонних справ країн Євросоюзу розглянуть питання надання безвізового режиму Україні в березні або червні, залежно від швидкості впровадження необхідних для цього реформ.