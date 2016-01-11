Путін назвав санкції "нерозумними і шкідливими"

На його думку, реакція західних партнерів на анексію Криму "була помилковою і спрямована не на підтримку України, а на стримування зростання можливостей Росії", передає Росбалт.

Він визнав негативний вплив санкцій на економіку РФ, наприклад, у зв'язку з обмеженнями виходу РФ і російських компаній на зовнішні фінансові ринки.

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"Що стосується найбільшої шкоди, що наноситься сьогоднішньою ситуацією, звичайно, перш за все, шкоди нашій економіці це шкода від зниження цін на традиційні товари нашого експорту", - сказав Путін, говорячи про різке падіння цін на нафту за останні 1,5 року. За словами президента РФ, в цих складнощах є "негативні, але, як не дивно, є і позитивні речі".

"Коли ціни на нафту високі, нам дуже важко втриматись від використання нафтових доходів на поточні витрати. І у нас ненафтогазовий дефіцит виріс, на мій погляд, до дуже небезпечної межі. Тепер ми вимушені його зменшувати. І це оздоровлює", - пояснив він.

Путін також підкреслив, що "дуже важко втриматися від того, щоб витрачати на поточні витрати доходи від нафти і газу".

"І коли дохід від них високий, то тоді відбувається дестимуляция власного розвитку, особливо у високотехнологічних галузях", - додав президент РФ, зазначивши, що зниження саме цих "нафтогазових" витрат оздоровлює економіку.