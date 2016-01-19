Саакашвілі залишив заблоковану снігом Одесу заради антикорупційного форуму

02:23, 19 січня 2016
Політика
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Попри складну ситуацію в Одесі та області її очільник Михаїл Саакашвілі полишив робоче місце та відбув до Харкова на антикорупційний форум.

фото: УНІАН

Під час відео-конференції в Кабміні з приводу надзвичайних погодних умов замість керівника ОДА відповідь тримав його заступник Володимир Жмак, йдеться в сюжеті ТСН.

"У суботи ми спілкувалися особисто з вами – голови адміністрації не було. Зараз, я так розумію, він також десь у відрядженні", - дивувався ситуації віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

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"Ще раз наголошую: при такій ситуації в області голова адміністрації має бути на місці", - підкреслив урядовець. 

Як повідомлялося, в Одеській області вже закриті 10 автомобільних доріг загального користування державного значення. Рештою позаміських доріг заборонено їздити вантажним, великоваговим та великогабаритним транспортним засобам. В самій Одесі у посиленому режимі працює патрульна поліція, комунальні служби, волонтери і хлібозаводи. Напередодні одесити таки змели хліб з полиць магазинів "про запас". Власників автівок просять не виїжджати сьогодні, навіть у місто. Вдень двох людей знайшли мертвими у снігових заметах.

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Надвечір стало відомо, що заблоковану снігом Одесу "накриває" хрещенськими морозами. Цієї ночі синоптики очікують значного зниження температури.

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