Саакашвілі залишив заблоковану снігом Одесу заради антикорупційного форуму

Під час відео-конференції в Кабміні з приводу надзвичайних погодних умов замість керівника ОДА відповідь тримав його заступник Володимир Жмак, йдеться в сюжеті ТСН.

"У суботи ми спілкувалися особисто з вами – голови адміністрації не було. Зараз, я так розумію, він також десь у відрядженні", - дивувався ситуації віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

Читайте такожСаакашвілі виклав в інтернет відео з позиціями українських блок-постів

"Ще раз наголошую: при такій ситуації в області голова адміністрації має бути на місці", - підкреслив урядовець.

Як повідомлялося, в Одеській області вже закриті 10 автомобільних доріг загального користування державного значення. Рештою позаміських доріг заборонено їздити вантажним, великоваговим та великогабаритним транспортним засобам. В самій Одесі у посиленому режимі працює патрульна поліція, комунальні служби, волонтери і хлібозаводи. Напередодні одесити таки змели хліб з полиць магазинів "про запас". Власників автівок просять не виїжджати сьогодні, навіть у місто. Вдень двох людей знайшли мертвими у снігових заметах.

Читайте такожНегода на Одещині: через складні погодні умови закрили порти й скасували авіарейси (фоторепортаж, відео)

Надвечір стало відомо, що заблоковану снігом Одесу "накриває" хрещенськими морозами. Цієї ночі синоптики очікують значного зниження температури.