Порошенко пропонує автоматично арештовувати рахунки після рішень судів

Про це йдеться у зареєстрованому президентом у Верховній Раді проекті Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві.

«Станом на сьогодні гостро постала проблема швидкого та ефективного виконання судових рішень і постанов державного виконавця про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках боржника в банках чи інших фінансових установах, з метою забезпечення позову чи реального виконання судового рішення», - йдеться в пояснювальній записці.

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Відповідно до положень Закону України "Про виконавче провадження" інформацію про наявні у боржника рахунки і вклади державний виконавець отримує в органах доходів і зборів, інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях, які зобов'язані надати йому інформацію у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача.

Зазначається, що після отримання такої інформації державний виконавець направляє банкам чи іншим фінансовим установам відповідну постанову про необхідність здійснення арешту коштів боржника і тільки після цього відповідними банками чи іншими фінансовими установами здійснюється реальний арешт грошових коштів боржника.

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«Ураховуючи значну тривалість такої процедури в часі, боржник отримує можливість ухилитись від виконання судового рішення чи накладення арешту згідно з постановою державного виконавця, у тому числі шляхом зняття чи переведення відповідних грошових коштів на інші рахунки», -сказано в документі.

Крім того, пояснювальній записці зазначають, що чинне законодавство України про виконавче провадження не визначає чітких строків для вчинення державним виконавцем вказаних вище дій щодо ідентифікації рахунків боржника та накладення арешту на відповідні грошові кошти.

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На практиці строки вчинення таких дій залежать від завантаженості того чи іншого виконавця та його внутрішнього переконання щодо необхідності оперативного вчинення таких дій, що також не може сприяти швидкому та ефективному виконанню судового рішення чи винесення відповідної постанови про накладення арешту.

«З урахуванням викладеного вбачається доцільним упровадження системи автоматизованого арешту коштів, яка дасть змогу забезпечити оперативне (в межах кількох хвилин) фактичне накладення арешту на грошові кошти боржника згідно з судовим рішенням чи постановою державного виконавця та виключити ризики виведення відповідачем (боржником) коштів з його рахунку», - наголошують в повідомленні.

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До того ж, у пояснювальній записці сказано, що відповідно до підпункту «а» розділу «Judicial reform» пункту 29 Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного між Україною та Міжнародним валютним фондом, Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити закон, що посилюватиме положення Цивільного процесуального кодексу України щодо накладення арешту на банківські рахунки.