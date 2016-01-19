У Держдумі РФ вважають, що Німеччина і Франція повинні ввести санкції проти України замість Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, відкриваючи нову сесію російського парламенту.

«У центрі Європи навколо та всередині української кризи все ще відбуваються дивні речі, які президент РФ назвав театром абсурду. Хочеться вірити, що позиція Франції та Німеччини, яка цього року головує в ОБСЄ, стане до кінця конструктивною і об'єктивною», - сказав Наришкін.

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«Поборники продовження антиросійських рестрикцій зрозуміють, що, за їхньою логікою, слід було б оголосити санкції не Росії, а офіційному Києву, правителям, за грубі порушення ними і термінів, і суті Мінських домовленостей», - заявив Наришкін.