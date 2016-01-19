Клімкін привітав оголошення про формування нового уряду єдності у Лівії

Про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

"Ми вітаємо формування лівійського уряду національної єдності та розраховуємо на швидке затвердження його членів", - наголосив Клімкін.

We welcome the formation of Libya's Government of National Accord and count on the quick endorsement of its members. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 19, 2016

Як повідомляє Reuters, президентська рада Лівії оголосила сьогодні про створення нового уряду, метою якого буде намагання об'єднати ворогуючі угрупування, хоча двоє з дев'яти членів президентської ради відмовились підписувати цей документ через існуючі розбіжності щодо запропонованого плану ООН з політичного перехідного періоду у Лівії.

Захід сподівається, що новий уряд принесе стабільність у Лівію, де стався глибокий розлом після падіння режиму Муамара Каддафі у 2011 році.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Рада безпеки ООН схвалила мирний договір між ворогуючими групами у Лівії щодо створення уряду національної єдності.

Світова спільнота сподівається, що угода, за яку 23 грудня 2015 року проголосували усі представники ООН, принесе стабільність у Лівію і допоможе у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава», присутність якого у цій країні почало посилюватися.

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В угоді, проект якої розробила Велика Британія, чітко вказується, що майбутній уряд національної єдності у Лівії має бути ключовим представником цієї північно-африканської країни.

У документі містився заклик сформувати уряд упродовж 30 днів.