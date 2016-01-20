Постпред України в ООН: бойовики мають бути зацікавлені в успішній роботі місії ООН на Донбасі

Про це в інтерв’ю Голосу Америки повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Український дипломат висловив сподівання, що в успішній роботі місії ООН мають бути зацікавлені і сили сепаратистів.

Єльченко також зазначив, що є «певні просування» із ідеєю миротворчого контингенту ООН на сході України, але не подробиць не розповів. Пропозицію України про створення такого контингенту кілька місяців тому заблокувала Росія, скориставшись своїм правом вето у Раді Безпеки.

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Зазначається, що у складі делегації будуть представники департаменту роззброєння та відділу розмінування, які визначатимуть, що саме може взяти на себе ООН. Володимир Єльченко зазначив, що міни і залишки боєприпасів та техніки спричиняють каліцтва і навіть смерть цивільних мешканців. За його словами організація готова виділяти на такі операції суттєві кошти.

«Я не думаю, що будуть якісь перешкоди. Я не кажу, що вже завтра почнеться розгортання миротворчої операції ООН. Ми говоримо лише про один з елементів: як нам сфокусувати роботу допомогу ООН у питанні розмінування на сході України. Місія приїде, зробить розрахунки. Можливо буде створений невеличкий офіс ООН в Україні», - сказав Володимир Єльченко в інтерв’ю з Нью-Йорка.

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Місія працюватиме в Україні упродовж двох тижнів.

Раніше УНІАН повідомляв, що постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко запросив в Україну оціночну місію ООН для вивчення ситуації на Донбасі щодо можливості розміщення миротворчої місії на сході країни.