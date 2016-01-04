Україна запросила оціночну місію ООН на Донбас

Як йдеться у повідомленні української місії при ООН, 4 січня 2016 року Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко вручив Генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну офіційні повноваження.

Під час зустрічі Єльченко висловився за більш активну роль ООН в умиротворенні російської агресії в Україні. За його словами, однією з форм участі міжнародної організації в деескалації ситуації на Донбасі могло б стати розгортання там миротворчої операції.

«Ми готові обговорювати мандат та інші аспекти такої операції. З метою вивчення ситуації на місці запрошуємо в Україну оціночну місію Секретаріату ООН», - підкреслив постпред.

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Крім того, зазначається, що на переконання українського дипломата, іншим напрямом співпраці могло б стати відкриття в Україні Офісу ООН з підтримки імплементації Мінських домовленостей, який в тому числі займався би координацією проектів з гуманітарного розмінування на сході України, спираючись на великий досвід ООН у цій сфері.

Також відбулося обговорення порядку денного України в Раді безпеки ООН.

Єльченко зазначив, що одним із пріоритетів України стане забезпечення неухильного дотримання положень статуту ООН, насамперед в частині поваги до територіальної цілісності та політичної незалежності держав. Як повідомив український дипломат, Україна приділить увагу питанням миру та безпеки в Африці та на Близькому Сході, протидії тероризму, захисту цивільних осіб в збройних конфліктах та ядерного нерозповсюдження.