На фінансування силових відомств цього року виділено 114 мільярдів гривень - Яценюк
13:12, 20 січня 2016Політика
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Цього року на фінансування силових відомств, що входять до сектору національної безпеки та оборони, буде виділено 114 млрд грн, що на 16 млрд більше, ніж минулого.
Фінансування збільшено приблизно на 16 млрд грн / upogau.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на засіданні уряду.
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За його словами, обсяг фінансування сфери національної безпеки й оборони поточного року збільшено приблизно на 16 млрд грн.
"Тобто, загальний обсяг коштів, який буде виділений на всі силові відомства, які відносяться до сектору національної безпеки і оборони, складає 114 млрд грн", - сказав Яценюк.
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