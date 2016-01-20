На фінансування силових відомств цього року виділено 114 мільярдів гривень - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на засіданні уряду.

Читайте такожПорошенко пропонує Яценюку збільшити зарплати військовим у зоні АТО

За його словами, обсяг фінансування сфери національної безпеки й оборони поточного року збільшено приблизно на 16 млрд грн.

"Тобто, загальний обсяг коштів, який буде виділений на всі силові відомства, які відносяться до сектору національної безпеки і оборони, складає 114 млрд грн", - сказав Яценюк.