Кабмін вводить посаду міністра у справах учасників АТО – Яценюк

Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"На розгляд уряду та парламентської коаліції виношу рішення. У відповідності до закону про Кабінет міністрів, у прем'єра є конституційні повноваження на внесення до парламенту двох міністрів без створення міністерств. Тобто - запровадження політичних посад міністрів, які будуть мати право виконувати організаційні, політичні та адміністративні функції", - сказав Яценюк.

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Він зазначив, що після святкування Дня захисника Вітчизни, в ході зустрічей з представниками Нацгвардії, МВС, Міноборони піднімалися питання медичної, психологічної реабілітації учасників АТО, про реальний захист тих, хто захищає і захищав країну.

За словами прем'єра, цей міністр буде координувати роботу ключових силових і соціальних відомств в частині забезпечення пільг і гарантій, передбачених захисникам України.

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"Я публічно звертаюся до парламентської коаліції, до міністра оборони, міністра МВС, неурядових організацій та членів Кабінету з проханням – дайте мені пропозиції щодо призначення міністра у справах АТО, який буде здійснювати координацію роботи щодо медичної, психологічної та соціальної реабілітації для 131 тис. учасників АТО, які отримали такий статус. Це політична посада – без створення міністерства. І такий міністр отримає повноваження координувати діяльність Міноборни, МВС, МОЗ, Мінрегіону, Мінсоцполітики з метою, щоб всі пільги, визначені законодавством, отримали всі учасники АТО", - підкреслив Яценюк.

Він також звернув увагу, що внесе кандидатуру на посаду міністра як тільки отримає пропозиції - на першому ж пленарному засіданні парламенту. "На першому пленарному засіданні Верховної Ради після того, як отримаю пропозиції, я внесу до парламенту клопотання про призначення міністра у справах АТО", - сказав глава уряду.